С острова Хайнань задержали вылет самолета с российскими туристами

Самолет, на борту которого находились 280 туристов, не смог вылететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании «ИрАэро» Николая Мазура.

«В Хайкоу сейчас находятся 280 человек, среди них есть дети», — рассказал он.

По его словам, когда люди смогут вернуться в Хабаровск пока неизвестно. Мазур отметил, что все пассажиры размещены в гостиницах, им предоставлено питание.

«Ждем, пока будут устранены причины задержки вылета судна», — добавил представитель.