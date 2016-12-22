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С острова Хайнань задержали вылет самолета с российскими туристами

Самолет, на борту которого находились 280 туристов, не смог вылететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании «ИрАэро» Николая Мазура.

«В Хайкоу сейчас находятся 280 человек, среди них есть дети», — рассказал он.

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По его словам, когда люди смогут вернуться в Хабаровск пока неизвестно. Мазур отметил, что все пассажиры размещены в гостиницах, им предоставлено питание.

«Ждем, пока будут устранены причины задержки вылета судна», — добавил представитель.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Ростуризму провести проверку после того, как пассажирский Boeing 777 авиакомпании Nordwind с российскими туристами был задержан в Тунисе из-за технических неполадок.

Теги: Хайнань, задержка рейса, российские туристы, Хабаровск
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