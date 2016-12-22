СК завел два новых дела из-за обстрелов в Донбассе

Следователи возбудили еще два уголовных дела из-за обстрелов, совершенных украинскими военными в Донбассе 14 и 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, 14 ноября украинские военнослужащие обстреляли из огнестрельного оружия гражданские объекты в поселке Марьевка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

На следующий день военные Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел поселка Гольмовский в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), повредив объекты гражданской инфраструктуры.

«В результате этого не участвующие в вооруженном конфликте женщина 1999 года и мужчина 1989 года рождения получили ранения. Кроме того, частично разрушен жилой дом», — уточнили в СК.

Следователи возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).