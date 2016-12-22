Директор Вахтанговского театра опроверг данные о болезни Владимира Этуша

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил «РИА Новости» причину, по которой был заменен спектакль «Бенефис» с участием народного артиста СССР Владимира Этуша. По его словам, это произошло из-за плохого самочувствия актера. При этом Крок опроверг информацию о болезни Этуша.

«Я заезжал к Владимиру Абрамовичу, был у него дома, пил с ним чай. Он очень переживает, что вынужден был отменить спектакль», — сказал Крок.

Он отметил, что Этуш не болен и физически здоров, однако у него наблюдается сильная слабость. По словам директора театра, это неудивительно в возрасте Этуша.

В июле Владимир Этуш прервал свой отдых в Италии и отправился в Москву для госпитализации. «Владимиру Абрамовичу стало нехорошо на отдыхе, поэтому они с женой вернулись и сразу поехали в клинику. С учетом возраста, болячек, его лечащий врач, которая наблюдает за его здоровьем больше десяти лет, рекомендовала ему остаться в клинике», — заявил тогда Кирилл Крок.