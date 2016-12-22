Победившая на «Детском Евровидении» россиянка рассказала о своих эмоциях

Пробедившая в конкурсе ​«Детское Евровидение-2017», 14-летняя россиянка Полина Богусевич рассказала о своих чувствах после финала. Об этом передает ТАСС.

«Я очень рада, что стала победителем конкурса, чувствую себя как во сне, уже чуть-чуть успокоилась после переживаний», — рассказала она. До финала конкурса Богусевич отказывалась как-либо комментировать вероятность своей победы, заявляя лишь, что «надеется на успешное выступление и результаты».

Конкурс «Детское Евровидение-2017» прошел 26 ноября в Тбилиси. Полина Богусевич из России выступила с песней «Крылья» и набрала 188 баллов, обогнав занявших призовые места 12-летнего исполнителя из Грузии Григола Кипшидзе и 13-летнюю представительницу Австралии Изабеллу Кларк.

«Детское Евровидение» проходит с 2003 года. Его участниками являются дети до 15 лет из стран — членов Европейского вещательного союза. Россия до этого побеждала в конкурсе лишь раз, в 2006 году, когда первое место на нем заняли сестры Толмачевы.