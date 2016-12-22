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Кудрин оценил ежегодные траты на борьбу с бедностью в 10 млрд руб.
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Кудрин оценил ежегодные траты на борьбу с бедностью в 10 млрд руб.
Экономика, 17:22
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Кудрин оценил ежегодные траты на борьбу с бедностью в 10 млрд руб.

В России необходимо бороться с бедностью и значительно снизить число людей, живущих в нищете. Об этом в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, в стране можно существенно снизить бедность, однако, как отметил Кудрин, за последние шесть лет в России число бедных увеличилось на 3 млн человек. Эта цифра достигла почти 20 млн, подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, можно ли остановить рост числа бедных, Кудрин выразил надежду на то, что «в этом году будет перелом». «Но, конечно, должны появиться новые программы», — сказал глава Счетной палаты, напомнив о повышении размера МРОТ.

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Среди мер, которые уже удалось внедрить для борьбы с бедностью, Кудрин назвал введение материнского капитала и специального пособия для семей, в которых появился первый ребенок.

«Мы считаем, что еще так называемые социальные контракты нужно продвигать», — отметил Кудрин. Он пояснил, что в различных регионах, где наблюдается высокое число бедных, стоит предложить людям работу по невысоким ставкам для того, чтобы они что-то делали, а не просто сидели дома и получали пособие по безработице.​

Кудрин добавил, что на такие социальные контракты ежегодно нужно направлять порядка 10 млрд руб.

Теги: Алексей Кудрин , бедность , безработица
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