Туск назвал Британию и ЕС друзьями в независимости от итогов Brexit

Европейский союз и Великобританию ожидает процесс сложной ратификации соглашения по Brexit, а также тяжелые переговоры по этому вопросу, однако вне зависимости от результатов Лондон и Брюссель останутся друзьями. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает Reuters.

По его словам, Евросоюз настроен на тесное партнерство с Британией. «Мы останемся друзьями до конца наших дней и на один день дольше», — сказал глава Евросовета.

При этом глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что соглашение по Brexit является «лучшим и единственно возможным для обеих сторон». Однако он предупредил британские власти о последствиях в случае отказа утвердить соглашение.