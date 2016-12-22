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В нескольких районах Кузбасса и Алтайского края нарушено энергоснабжение
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В нескольких районах Кузбасса и Алтайского края нарушено энергоснабжение
Общество, 08:48
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В нескольких районах Кузбасса и Алтайского края нарушено энергоснабжение

В четырех районах Кемеровской области и пяти районах Алтайского края спасатели ликвидируют последствия штормового ветра, который оставил местных жителей без энергоснабжения. Об этом сообщается на сайте ПАО «МРСК Сибири» (дочка ПАО «Россети»).

«Энергетики работали всю ночь, ликвидация последствий стихии будет вестись до полного восстановления нормальной схемы работы всех энергообъектов. Социально-значимые объекты запитываются от резервных источников снабжения электроэнергии», — говорится в сообщении.

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В Кемеровской области, отмечают энергетики, действует штормовое предупреждение, поскольку в регионе наблюдаются сильный ветер до 30 м/с и мокрый снег. От непогоды более всего пострадали Новокузнецкий и Прокопьевский районы.

По данным энергетиков, в настоящий момент в пяти районах Алтайского края к аварийно-восстановительным работам привлечены 72 человека и 28 единиц техники.

Согласно прогнозу регионального ГУ МЧС, в Алтае 25 ноября ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем, в предгорье — гололед, порывы ветра могут так же достигать до 30 м/с.​

Теги: Кузбасс , Алтайский край , нарушение , энергоснабжение
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