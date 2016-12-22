Минэнерго сообщило о сбое электроснабжения на заводе «Русала» в Иркутске
Бизнес, 16:05
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Минэнерго сообщило о сбое электроснабжения на заводе «Русала» в Иркутске
На Иркутском алюминиевом заводе «Русала» нарушено электроснабжение, говорится на сайте ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго.
«В 13:49 зафиксирован сброс нагрузки Иркутским алюминиевым заводом (ОК «Русал») в объеме 452 МВт», — говорится в сообщении САЦ.
О причинах неполадок не говорится. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Похожий инцидент произошел на иркутском заводе 8 февраля. Тогда был зафиксирован сброс нагрузки с 800 до 670 МВт.