Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили
Общество, 02:29
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили
В регионе Тарапака, который расположен на севере Чили, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщают Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и Геологическая служба США (USGS) .
По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 100 км.
В свою очередь USGS сообщает, что глубина залегания подземных толчков составила 95 км, а эпицентр находился в 89 км от Икике.
О разрушениях или вызванных землетрясением цунами не сообщалось. Также пока неизвестно о пострадавших в результате подземных толков.