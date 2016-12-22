Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили

В регионе Тарапака, который расположен на севере Чили, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщают Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и Геологическая служба США​ (USGS) .

По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 100 км.

В свою очередь USGS сообщает, что глубина залегания подземных толчков составила 95 км, а эпицентр находился в 89 км от Икике.

О разрушениях или вызванных землетрясением цунами не сообщалось. Также пока неизвестно о пострадавших в результате подземных толков.