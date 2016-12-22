В США полиция по ошибке застрелила покупателя в ТЦ на «черную пятницу»

В одном из торговых центров города Гувер в американском штате Алабама полиция по ошибке застрелила покупателя, пытаясь нейтрализовать зачинщика беспорядков, заявили в правоохранительных органах. Об этом говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Инцидент произошел вечером в пятницу в ТЦ Riverchase Galleria. После стычки с участием молодых людей в возрасте 18 и 21 лет. По первоначальной информации, 21-летний мужчина выхватил пистолет и открыл стрельбу по 18-летнему, ранив последнего. В результате этого он был сам убит находившимся рядом полицейским. Однако позже выяснилось, что убитый не был зачинщиком потасовки. Кроме того, ранения получили 12-летняя девочка и 18-летний молодой человек. Полиция подозревает, что как минимум один истинный виновник, вооруженный огнестрельным оружием, скрылся с места происшествия.
Полиция извинилась за попавшую в СМИ информацию предыдущего пресс-релиза, где убитый назывался виновником произошедшего. Расследование инцидента продолжается.