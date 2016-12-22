Во Вьетнаме россиянку приговорили к 18 годам за контрабанду наркотиков

Гражданку России Галину Николаенко во Вьетнаме приговорили к 18 годам тюрьмы за распространение наркотиков, сообщает газета Thanh Nien, а также Vietnam moi.

Такое решение вынес Народный суд Хошимина. Согласно документам суда, ее задержали в январе после получения посылки из Германии, в которой находилось почти 700 г​ наркотиков. По словам россиянки, она должна была оставить посылку в урне рядом с одним из ресторанов. Николаенко также заявила, что об этом ее попросил молодой человек по имени Николай, с которым она ранее познакомилась во Вьетнаме и поддерживала общение через интернет.

По данным издания, россиянка признала свою вину, однако указала, что она была обманута и не знала о содержимом посылки.

В мае гражданку России Марию Дапирку приговорили во Вьетнаме к пожизненному заключению за ввоз кокаина. Ее задержали в августе 2014 года. Полиция нашла в чемодане Дапирки 2,78 кг кокаина. Россиянка заявляла, что чемодан, в котором нашли наркотики, она получила в подарок и ничего о них не знала.