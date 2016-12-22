Съемочная группа RT пострадала в ходе протестов в Париже

При освещении протестов в Париже пострадала съемочная группа телеканала RT. Об этом его главный редактор Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале.

«Съемочная группа RT и стрингер нашего видеоагентства Ruptly пострадали при освещении протестов в Париже», — сообщила она. По словам Симоньян, оператор получил небольшую травму головы, а один из корреспондентов — ожоги.

24 ноября в Париже проходит массовая акция протестов активистов в желтых жилетах, выступающих против повышения цен на бензин во Франции. На митинги собрались около 8 тыс. человек. Часть улиц французской столицы перекрыта баррикадами ​из строительных ограждений и старой мебели.

Помимо Парижа акции протеста проходят и в других городах Франции — Ле Мане, Тулузе, Лиможе, Лионе, Лилле. В субботу по всей Франции протестуют около 80 тыс. человек. Franceinfo со ссылкой на МВД страны передает, что в ходе протестов по всей стране задержали 43 человека, 26 из них — в Париже. Также сообщается о восьми пострадавших, двое из которых являются сотрудниками полиции.

Акции протеста в стране начались около недели назад.