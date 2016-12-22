Московский метрополитен дал совет по экономии времени в час пик

Занимать только правую сторону эскалатора в часы пик — неправильно, говорится в Instagram Московского метрополитена.

Как указывается в сообщении, обычно левая сторона остается пустой, так как считается, что она предназначена для тех, кто спешит. «Если занимать обе стороны эскалатора, то на подъем (или спуск) у всех уйдет меньше времени», — отметили в метрополитене. Там также подчеркнули, что это позволит уменьшить количество людей перед эскалатором.

В октябре стало известно, что руководство метро намерено через суд взыскивать компенсации с пассажиров, которые намеренно попадают на пути. По словам первого замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, из-за прыжков пассажиров на рельсы метро несет большие расходы на восстановление движения, информирование пассажиров и снятие напряжения с путей.