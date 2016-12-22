Московское метро будет судиться с прыгающими под поезда пассажирами

Руководство Московского метрополитена намерено в судебном порядке взыскивать компенсации с пассажиров, наносящих ущерб имуществу метро. В том числе к ответственности планируется привлекать ​людей, намеренно оказавшихся на путях. Об этом «Интерфаксу» рассказал первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Мы этих пассажиров будем преследовать в судебном порядке и требовать возмещения ущерба», — сказал он.

Латыпов отметил, что из-за намеренных прыжков пассажиров на рельсы метрополитен несет огромные расходы на восстановление движения, информирование пассажиров, снятие напряжения, машиниста приходится отправлять на реабилитацию.

«Кроме того, резкое торможение поезда представляет опасность для других пассажиров. То, что 30 тысяч человек стоит и ждет поезда из-за одного, наверное, это не очень правильно. Метрополитен — это не чья-то квартира, все должны соблюдать правила», — отметил он.

Кроме того, по его словам любая порча имущества требует вовлечения специалистов. «Любой разбитый плафон на эскалаторе, это большое количество работы. Надо найти похожий плафон, заказать, купить, в ночное время установить — это вовлечение огромного количества специалистов», — подчеркнул Латыпов.

При этом он заметил, что число случаев порчи имущества метрополитена снижается.​

В июне мировой судья судебного участка № 128 района Кузьминки города Москвы удовлетворил иск столичного метрополитена к мужчине, который в апреле 2017 года в состоянии алкогольного опьянения упал на рельсы перед пребывающим поездом на станции «Выхино». С него взыскали 20 тыс. 321 рубль за четырехдневную реабилитацию машиниста поезда и выплату среднего заработка за эти дни.