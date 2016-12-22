Умерла театральный критик Инна Вишневская

Театральный критик и историк театра Инна Вишневская умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Литературного института имени А.М.Горького.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского, прощание с Вишневской состоится в понедельник, 26 ноября. Заславский добавил, что в последние годы она тяжело болела и «около пяти последних лет из дома не выходила».

Вишневская окончила ГИТИС в 1947 году, являлась членом Союза писателей. Она написала множество статей и монографий, основными направлениями ее исследований были драматургия, история русского сценического искусства, театральная критика и литература.

В 1970-е — 2000-е годы преподавала в ГИТИСе, в 1965 — 2009 годах — в Литинституте.