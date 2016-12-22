СМИ узнали о задержании предполагаемых координаторов нападения в Карачи
Общество, 13:50
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СМИ узнали о задержании предполагаемых координаторов нападения в Карачи
Правоохранительные органы арестовали двух подозреваемых посредников, причастных к вооруженному нападению на генконсульство Китая в Пакистане. Об этом сообщает местный телеканал Geo.tv со ссылкой на источники.
По данным телеканала, подозреваемых задержали в Карачи и Шахдадпуре. Источники рассказали, что один из них контактировал с террористами перед тем, как они напали на генконсульство. Отмечается, что подозреваемых допрашивают.
Накануне три вооруженных человека, на которых были «пояса смертников», попытались ворваться в дипмиссию в Карачи. Их остановила охрана. В перестрелке погибли два полицейских, однако всех нападавших убили. Отвественность за случившееся взяла на себя сепаратистская группировка «Освободительная армия Белуджистана».