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Генпрокуратура Казахстана заподозрила вице-министра в хищении $586 тыс.
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Генпрокуратура Казахстана заподозрила вице-министра в хищении $586 тыс.
Общество, 12:55
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Генпрокуратура Казахстана заподозрила вице-министра в хищении $586 тыс.

В Казахстане вице-министр энергетики страны Анатолий Шкарупа подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По санкции суда его арестовали вместе с бывшим исполняющим обязанности председателя правления АО «Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» Кайсаром Байдалы и директором ТОО «ENERCO» Ерланом Набиевым. Их подозревают в хищении более 215 млн тенге (около $586 тыс.).

По данным прокуратуры, средства были выделены фонду на приобретение и установку приборов учета тепла в городе Сарани, в котором отсутствует теплотрасса и центральная котельная. Похищенные деньги подозреваемые обналичили через лжепредприятия.

Об аресте Шкарупа стало известно 19 ноября. В пресс-службе суда Астаны порталу NUR.KZ рассказали, что он будет под стражей до 16 января 2019 года.

Анатолий Шкарупа стал вице-министром энергетики Казахстана 9 октября 2018 года. С 1998 по 2005 год он работал в ОАО «KEGOK», где был начальником отдела и замдиректора департамента планирования и экономического анализа. Впоследствии он работал в агентстве Казахстана по регулированию естественных монополий. С 2013 по 2014 год он занимал должность председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», а затем стал акимом (глава исполнительного органа и представитель президента) города Сарани. В 2017 году он был замакима Карагандинской области.

Теги: Генеральная прокуратура Казахстана , Хищение
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