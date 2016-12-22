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«Коммерсантъ» узнал об отказе Москвы выдать Казахстану бывшего банкира
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«Коммерсантъ» узнал об отказе Москвы выдать Казахстану бывшего банкира
Бизнес, 08:30
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«Коммерсантъ» узнал об отказе Москвы выдать Казахстану бывшего банкира
Российская Генпрокуратура отказала Казахстану в выдаче банкира Жомарта Ертаева. В Астане его обвиняют в хищении $80 млн у банка, однако защите, как выяснила газета, удалось доказать Москве, что преследование Ертаева необоснованно
Жомарт Ертаев (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Задержанный весной в Москве сотрудниками уголовного розыска банкир из Казахстана Жомарт Ертаев получил в России статус беженца. Российская Генпрокуратура отказала Казахстану в его выдаче, рассказал газете «Коммерсантъ» адвокат Ертаева Алексей Петров.

Надзорное ведомство, по его словам, позволило ему ознакомиться с решением об отказе в экстрадиции банкира. Кроме того, Ертаев и его защитники получили на руки «официальное уведомление об освобождении Жомарта из-под домашнего ареста», рассказал Петров.

В Казахстане Ертаев работал в ряде банковских структур: возглавлял Альянс-банк и Евразийский банк, был консультантом совета директоров Qazaq Banki и Bank RBK.

Уголовное дело против Ертаева завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере (​ч. 4 ст. 177 УК Республики Казахстан): по версии казахстанских правоохранительных органов, банкир участвовал в хищении $80 млн кредитных средств у АО Bank RBK, где он занимал должность советника председателя совета директоров.

Защита Ертаева утверждает, что деньги были не похищены, а потрачены на покупку пакета акций компании «Алма ТВ» — оператора кабельного и спутникового телевидения. При этом деньги были выданы на третье лицо по распоряжению председателя правления банка не лично Ертаеву, а прежнему владельцу «Алма ТВ». Вскоре после получения кредита оператором Ертаев стал генеральным директором этой компании.

В 2017 году у RBK начались финансовые проблемы, ситуацию взял на контроль Нацбанк Казахстана.

По словам Петрова, новое руководство банка потребовало вернуть кредит, выданный «Алма ТВ», причем вернуть средства или отдать акции «Алма ТВ» требовали лично у нового гендиректора компании. В это же время против Ертаева завели уголовное дело, а затем Генпрокуратура Казахстана направила России запрос на его выдачу, рассказал адвокат бывшего банкира. 

В Москве задержали банкира из Казахстана
Бизнес

8 мая Ертаев был задержан в Москве. Пресненский суд поместил его под домашний арест.

Адвокат Алексей Петров утверждает, что ему удалось предоставить российской Генпрокуратуре и МВД доказательства того, что его подзащитный не был получателем кредита в 80 млн, не принимал решения о его выдаче и не участвовал в переводе средств. Кроме того, по его словам, в Казахстане Ертаеву «может угрожать серьезная ответственность», заявил Петров, отметив, что «не вправе раскрывать» журналистам детали.

«​Уполномочен лишь заявить, что эти угрозы могут исходить как от казахских правоохранителей, которые, по нашим данным, не собираются объективно расследовать дело, так и от сторонних лиц, не заинтересованных в том, чтобы Ертаев рассказал правду о реальных событиях в республике», — заявил Петров.

Авторы: Евгения Маляренко, Наталья Демченко.
Теги: Казахстан , политическое убежище
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