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Доллар/Рубль ₽66 (+0,67%) прогноз Dukascopy Bank SA к 06.11.18 Купить
Kraft Heinz $70 (+25,7%) прогноз Barclays Capital к 24.10.19 Купить
Газпром ₽164,2 (+7,66%) прогноз БКС к 23.01.19 Купить
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В Афганистане 25 военных и чиновников погибли при падении вертолета
В Афганистане потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились, по информации СМИ, до 25 человек
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Военный вертолет потерпел крушение в районе Анара Дара провинции Фарах в Афганистане, на его борту находились 25 человек, все они погибли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя провинции Фарах Насера Мехри.

По его словам, потерпевший крушение вертолет летел в сопровождении еще одного военного вертолета. Во время полета была плохая погода, пилот потерял управление, добавил Мехри. Представитель Талибана в свою очередь заявил Reuters, что вертолет был подбит боевиками.

Телеканал Tolo News со ссылкой на представителя 207-го корпуса армии Афганистана в свою очередь сообщает, что на борту вертолета находились 20 человек.

На борту вертолета находились глава парламента провинции Фарах Фарид Бакхтавар, два областных депутата, заместитель командира 207-го корпуса армии Афганистана.

В начале сентябре вертолет Ми-8 компании International Cargo Charter потерпел крушение в Афганистане при взлете с военной базы в Мазари-Шарифе. Тогда погибли 12 человек.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Афганистан
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