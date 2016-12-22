В Афганистане 25 военных и чиновников погибли при падении вертолета

В Афганистане 25 военных и чиновников погибли при падении вертолета

В Афганистане потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились, по информации СМИ, до 25 человек

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Военный вертолет потерпел крушение в районе Анара Дара провинции Фарах в Афганистане, на его борту находились 25 человек, все они погибли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя провинции Фарах Насера Мехри.

По его словам, потерпевший крушение вертолет летел в сопровождении еще одного военного вертолета. Во время полета была плохая погода, пилот потерял управление, добавил Мехри. Представитель Талибана в свою очередь заявил Reuters, что вертолет был подбит боевиками.

Телеканал Tolo News со ссылкой на представителя 207-го корпуса армии Афганистана в свою очередь сообщает, что на борту вертолета находились 20 человек.

На борту вертолета находились глава парламента провинции Фарах Фарид Бакхтавар, два областных депутата, заместитель командира 207-го корпуса армии Афганистана.

В начале сентябре вертолет Ми-8 компании International Cargo Charter потерпел крушение в Афганистане при взлете с военной базы в Мазари-Шарифе. Тогда погибли 12 человек.