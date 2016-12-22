В Омске на обронившего паспорт поджигателя завели три уголовных дела

Полиция в Омске возбудила три уголовных дела после того, как 26-летний житель города поджег входную дверь здания администрации города. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Омской области.
Инцидент произошел 23 ноября в 19:20 по местному времени (16:20 мск). У здания администрации, расположенной на улице Гагарина, полицейские обнаружили следы, оставленные мужчиной, а также вещественные доказательства. Подозреваемого задержали и доставили в отдел УМВД. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.
Теперь против него возбудили дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Накануне в департаменте общественной безопасности администрации Омска агентству ТАСС рассказали, что злоумышленник подбежал и облил дверь зажигающей жидкостью, после чего поджег ее и убежал. Представитель департамента добавил, что при этом мужчина обронил паспорт.