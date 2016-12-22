Два человека погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в Петербурге

В Санкт-Петербурге во дворе одного из домов произошел прорыв магистральной трубы отопления, из-за чего оказалось затоплено горячей водой общественное заведение. В результате погибли два человека, сообщается на сайте главка СК по городу.
Отмечается, что оба погибших были 1998 года рождения. Они скончались от термических ожогов, несовместимых с жизнью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).
«Из-за технологического нарушения на тепловой сети было затоплено кафе по адресу: Измайловский проспект, д. 20. В ходе откачки теплоносителя в помещении обнаружены двое погибших», — уточнили РБК в пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга».
В пресс-службе добавили, что в рамках ликвидации последствий происшествия теплоснобжение 76 зданий было ограничено. В настоящий момент теплосеть оказывает помощь родственникам погибших, а также занимается вопросами страхового возмещения ущерба имуществу.
«Мы были на месте (происшествия), проводили работы. Оказывали помощь», — подтвердили РБК информацию в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Как сообщает портал «Мегаполис», в результате аварии образовалась яма с горячей водой, куда провалились два автомобиля.