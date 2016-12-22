ВЦИОМ назвал долю занимающихся спортом россиян

Около 60% россиян занимаются спортом с той или иной периодичностью, из них 17% тренируются ежедневно, а 22% — несколько раз в неделю. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, сообщает «РИА Новости».

10% опрошенных занимаются спортом раз в неделю, еще 5% — несколько раз в месяц, а 6% — несколько раз в год. Наиболее активно занимаются спортом 18–24-летние россияне (23%), а также люди старше 60 лет (21%). Самым популярным видом спорта среди респондентов является легкая атлетика, включая бег и спортивную ходьбу (37%) — чаще всего такими тренировками занимается молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (59%). Фитнесом занимаются 22% опрошенных, при этом такие тренировки чаще выбирают женщины, чем мужчины (32 против 13% соответственно). Плаванием занимаются 18% россиян, еще 17% — тяжелой атлетикой, а 14% предпочитают лечебную физкультуру.

Самыми непопулярными видами спорта у россиян являются боевые единоборства, а также катание на лыжах и коньках (по 3%), хоккей (2%) и шахматы (1%). Среди причин, которые препятствуют тренировкам, россияне назвали нехватку времени (41%), плохое состояние здоровья (31%), при этом 19% респондентов утверждали, что им не требуется заниматься спортом. Опрос ВЦИОМа проводился 16 августа, в нем участвовали 1600 россиян от 18 лет.

Накануне Минздрав предложил выделить из бюджета почти 3 млрд руб. до 2024 года на мотивирование россиян к здоровому образу жизни.