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Обвиняемая в подготовке путча в Черногории скрылась в посольстве Сербии
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Обвиняемая в подготовке путча в Черногории скрылась в посольстве Сербии
Политика, 23 ноя, 23:48
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Обвиняемая в подготовке путча в Черногории скрылась в посольстве Сербии

Адвокат Мирое Йованович cсообщил, что обвиняемая по делу о попытке госпереворота в Черногории в 2016-м Бранка Милич в пятницу покинула заседание суда и укрылась в посольстве Сербии, передает RTCG.

«Здесь полиция не может арестовать ее», — сказал адвокат. Позже он рассказал, что на какое-то время оставил Милич одну в посольстве, а когда вернулся, его не пустили в здание дипмиссии.

«Я требую, чтобы мне разрешили беспрепятственный доступ к моему клиенту», -цитирует адвоката издание Kurir.

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В пятницу, 23 ноября, Высший суд в Подгорице постановил арестовать Милич, мотивировав данное решение тем, что она может сбежать. Тогда же сторона защиты требовала отвода судебных экспертов из-за того, что один из них, по словам адвокатов, во время осмотра сфотографировал интимные части тела Милич.

Суд над фигурантами дела об организации попытки госпереворота в Черногории в 2016-м начался в июле. По версии обвинения, преступная группа, в которой в том числе были «националисты из России», планировала свергнуть власть и убить премьер-министра Мило Джукановича. В Подгорице считают, что Москва координировала действия преступников через сербского националиста Александра Синджелича. Россия свою причастность отрицает.

Теги: Черногория , госпереворот
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