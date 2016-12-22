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Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ из-за попытки переворота
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Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ из-за попытки переворота
Политика, 03:39
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Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ из-за попытки переворота
По версии обвинения, Джозеф Ассад участвовал в преступной группе граждан России, Сербии и Черногории, целью которой было совершить госпереворот
Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Власти Черногории выдали международный ордер на арест бывшего агента Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джозефа Ассада. Его подозревают в том, что он участвовал в попытке переворота в преддверии парламентских выборов в стране 16 октября 2016 года, сообщает Associated Press.

Сообщается, что Ассад — гражданин США, родившийся и выросший в Египте. Местонахождение его в настоящее время неизвестно. По некоторым данным, он возглавляет агентство безопасности в Абу-Даби, считатет обвинение.

В конце июля в Черногории начался суд над фигурантами дела об организации попытки переворота, имевшей место в октябре 2016 года. В Подгорице считают, что в этот период преступная группа, в которую входили «националисты из России», планировала госпереворот, в том числе убийство премьера Мило Джукановича.

По версии обвинения, в преступную группу входили представители Черногории, Сербии и России. Их действия координировались Москвой через сербского националиста Александра Синджелича, утверждает сторона обвинения.

Москва свою причастность «к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий [в Черногории]» отрицает. ​
Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Черногория , арест , ордер
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