Goldman Sachs увеличил долю в «О'кей»

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.

Доля, которой Goldman Sachs владел в «О'кей» до этого момента неизвестна, поскольку исходя из правил биржи, если она составляет менее 5%, то может не раскрываться. Сделка по увеличению пакета состоялась 15 ноября 2018 года. Цена не раскрывается. Если исходить из цены одной депозитарной расписки на уровне $1,62 на момент закрытия биржи на 15 ноября, стоимость полного пакета Goldman Sachs могла составить $40,8 млн. В пятницу, 23 ноября, на момент закрытия биржи стоимость одной депозитарной расписки ретейлера составляла $1,67 (пакет банка, соответственно, стоит $40,8 млн). Стоимость всей компании на конец торгового дня составляет £346,9 млн ($444,3 млн).

Крупнейшими акционерами ретейлера сейчас являются Nisemax Co Ltd с долей 50,95% (бенефициары — основатели сети Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий), GSU Ltd с долей 29,52% (бенефициар — партнер основателей Борис Волчек), 19,53% находится в свободном обращении.

Банк Goldman Sachs был одним из организаторов первичного размещения акций «О'кей» на Лондонской фондовой бирже в 2010 году (другим — «ВТБ Капитал»), в ходе которого ретейлер привлек $420 млн.