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Кадыров рассказал о победе своего жеребца на скачках в Дубае
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Кадыров рассказал о победе своего жеребца на скачках в Дубае
Общество, 21:28
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Кадыров рассказал о победе своего жеребца на скачках в Дубае

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его жеребец Козмо Чарли обогнал скакуна наследного принца Дубая Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида аль Мактума. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Кадырова, его скакун одержал победу на дистанции 1,6 тыс. м и «обеспечил России путевку на престижный чемпионат мира по скачкам». Глава Чечни добавил, что Козмо Чарли выиграл конкурс лошадей в Дубае и завоевал титул «самого красивого и ухоженного скакуна».

В конце 2017 года Кадыров говорил, что пока не нашел решения вопроса о снятии санкций со своих лошадей. Он также выразил надежду, что скакунов удастся вернуть из «самых демократичных мест Европы». Говоря о призовых деньгах, Кадыров указал, что средства перечисляются на счет, но их можно использовать только для нужд лошадей.

В 2014 году власти Германии заморозили выплаты призовых скакунам из конюшни Кадырова, однако позднее разрешили использовать призовые для жеребцов. Позднее, в 2015 году, о заморозке доходов от возможных побед лошадей Кадырова объявил и Минфин Чехии. Это связано с нахождением главы Чечни в санкционном списке ЕС. Власти также запретили вывозить скакунов за пределы Чехии. Кадыров назвал это решение «лошадиной возней».

Теги: лошади , Рамзан Кадыров
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