Регионы попросили Путина исключить рост цен на жилье из-за эскроу-счетов

Регионы попросили президента принять меры, чтобы исключить рост цен на рынке долевого строительства после вступления в силу закона об эскроу-счетах. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов по итогам заседания президиума Госсовета в Ялте, сообщает ТАСС.

«Обсуждали системные меры, дабы те изменения, которые происходят сейчас в сфере долевого строительства, не привели к удорожанию или повышению ипотечных ставок», — заявил Алиханов.

Летом президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий правила долевого строительства. Так, с 1 июля 2019 года застройщики не смогут привлекать деньги от дольщиков напрямую. Подобные сделки будут проводиться через эскроу-счета (счет для временного хранения денег), которые будут контролироваться банками.

Опрошенные «РБК-Недвижимостью» девелоперы считают, что после перехода на эту систему цены на жилье вырастут. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что жилье в регионе может подорожать на 10–15% после введения эскроу-счетов.

