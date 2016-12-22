Готовившие теракты во время Кубка конфедераций в России получили сроки

Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор трем подсудимым по делу о подготовке терактов в 2017 году во время проведения Кубка конфедераций по футболу в России, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

«Ибрагима и Адама Гакаевых признали виновными, каждому назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказала она. Фокшана Голуба суд приговорил к девяти годам колонии общего режима. Последнему помимо обвинений в подготовке к теракту были также предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия.



Защита заявила, что будет обжаловать приговор, добавляет «РИА Новости».

О задержании подозреваемых в подготовке терактов во время Кубка конфедераций, который проходил в России летом 2017 года, Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил в феврале этого года.

Кубок конфедераций по футболу проходил с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир предшествовал чемпионату мира, который прошел в России минувшим летом. ​В начале ноября глава ФСБ Александр Бортников говорил, что во время чемпионата мира по футболу спецслужба приняла меры для предотвращения терактов с использованием беспилотников.