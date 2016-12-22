Путин призвал чиновников «не писать на бумажке красивые формулировки»

Изменения по ходу выполнения нацпроектов по майским указам должны проходить в реальности, а не «на бумажке» у чиновников, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать или писать на бумажке, а нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что нужно добиваться «прорыва» в конкретных отраслях, в частности, в медицине, образовании и инфраструктуре. Также реализация нацпроектов должна заключаться в реальном росте уровня жизни, зарплат и пенсий. «[Нужно], чтобы это были не средние показатели, а чтобы это были реальные деньги, на руки, что называется», — уточнил президент.

Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в мае. Он касается 12 уже существующих приоритетных проектов в сферах образования, науки, цифровой экономики, демографии, культуры и других. В документе также прописаны цели развития до 2024 года, среди которых рост численности населения, снижение уровня бедности, улучшение жилищных условий, повышение доходов и продолжительности жизни. 1 октября правительство подготовило паспорта проектов по 12 приоритетным направлениям развития. Общие расходы на реализацию майских указов оцениваются 8 трлн руб.