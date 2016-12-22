Жители Кубы получили доступ к Twitter
Технологии и медиа, 13:36
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Жители Кубы получили доступ к Twitter
Кубинцы получили возможность активировать аккаунты в Twitter через мобильный телефон и пользоваться соцсетью, передает газета Juventud Rebelde.
Ранее жители Кубы не могли подтвердить подлинность своих аккаунтов и активировать их через СМС-сообщения, так как международный телефонный код страны отсутствовал в списке Twitter.
Несмотря на возможность активировать аккаунты, отмечается, что кубинцы не будут видеть вкладку «Актуальное» в соцсети, однако смогут искать новости по хэштегам.В декабре 2017 года кубинский телекоммуникационный оператор Etecsa позволил жителям государства отправлять СМС-сообщения абонентам в США. До этого оператор не поддерживал связь с американскими номерами.