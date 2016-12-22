Mazda отзовет 640 тыс. автомобилей во всем мире из-за дефекта двигателей

Корпорация Mazda отзовет 230 тыс. автомобилей в Японии и еще 410 тыс. за рубежом из-за проблем с пружинами клапанов дизельных двигателей. Об этом сообщает Reuters. Исключение составят США, где Mazda не продает свои дизельные модели.

Отмечается, что неисправность может привести к снижению оборотов двигателя и в конечном счете к его остановке во время движения.

Японская компания Subaru 5 ноября сообщила, что отзовет 100 тыс. автомобилей, в том числе марки Impreza, из-за некорректной работы тормозов. Ремонт неисправностей обойдется компании в $57,4 млн.