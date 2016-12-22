Суд отказался выпустить экс-губернатора Сахалина из клетки

Сахалинский областной суд, где рассматривается апелляция на приговор бывшему главе администрации Сахалинской области Александру Хорошавину, отказался выпустить участвующего в процессе экс-губернатора из клетки для подсудимых, сообщает «РИА Новости».

«Держать людей в клетке в XXI веке до вынесения приговора — это Россию не красит. Осталось еще кандалы прицепить», — заявил, обращаясь к судебной коллегии, Хорошавин. Его адвокат также ходатайствовала перед судом о разрешении подзащитному сидеть в зале, а не за металлическими решетками.

Однако представитель обвинения назвал ходатайство безосновательным, а суд в его удовлетворении отказал.

Следующее заседание по апелляции Хорошавина, признанного виновным в получении взяток и приговоренного в феврале 2018 годам к 13 годам лишения свободы, состоится в Сахалинском областном суде 27 ноября.

​В ноябре 2018 года группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект, который запрещает использование в суде «любых защитных кабин, будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что общество «в целом уже негативно воспринимает тот факт, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые размещаются в клетках». Сенаторы напомнили, что против использования судебных клеток высказывался ЕСПЧ, который в 2014 году назвал эту практику унижением человеческого достоинства.