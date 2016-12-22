Орешкин поручил проверить причину задержки самолета с туристами в Тунисе

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Ростуризму провести проверку после того, как пассажирский Boeing 777 авиакомпании Nordwind с российскими туристами был задержан в Тунисе из-за технических неполадок. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства.

«Необходимо разобраться, были ли нарушены права туристов, были ли выполнены обязательства авиакомпании и туроператора. Абсолютно недопустимо, чтобы проблемы и риски организаторов турпоездок перекладывались на людей», — сказал Орешкин.

Гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгороная заявила Ассоциации туроператоров России, что самолет должен был вылететь из тунисского города Джерба в Москву 25 сентября в 15:30 мск. На борту находились 440 пассажиров, купивших путевки у Pegas Touristik. Задержанных россиян доставили на родину самолетами Boeing 767-300 авиакомпании Pegas fly и Airbus A321 авиакомпании Nordwind.

Первая группа туристов прибыла в аэропорт Жуковский с задержкой в десять с половиной часов, вторая — в аэропорт Шереметьево с задержкой в тринадцать с половиной часов, отметили в Ростуризме.