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Жители Бурятии ощутили землетрясение на побережье Байкала
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Жители Бурятии ощутили землетрясение на побережье Байкала
Общество, 05:43
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Жители Бурятии ощутили землетрясение на побережье Байкала

На побережье озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 3,5, которое ощутили жители нескольких населенных пунктов в Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

По его данным, землетрясение произошло в 5:44 по местному времени (0:44 мск). Эпицентр подземных толчков находился в районе перешейка, который соединяет материк с самым большим байкальским полуостровом Святой нос.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
Общество

Подземный толчок интенсивностью 5 баллов ощутили жители крупного поселка Усть-Баргузин, который расположен в 10 км от эпицентра землетрясения. Также землетрясение ощутили жители поселков Адамово и Гусиха, находящихся в радиусе 17 км от эпицентра.

Толчок интенсивностью 4 балла ощутили жители районного центра Баргузин и деревни Максимиха, расположенных в 38 км от эпицентра. Еще в ряде населенных пунктов жители ощутили это землетрясение с более низкой интенсивностью.​

Теги: землетрясение , Бурятия , Байкал
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