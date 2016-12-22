На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщает управление МЧС по региону.

Эпицентр землетрясения находился южнее Усть-Камчатского района на глубине 77 км. Угроза цунами не объявлялась. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

В то же время спасатели в другом сообщении предупреждает о девятиметровой волне, которая угрожает побережью Камчатки в Елизовском районе, Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах. Однако это явление не связывалось с землетрясением и не называлось цунами. Штормовое предупреждение о волне действительно до 16 ноября.

В последний раз землетрясение у берегов Камчатки произошло ровно месяц назад. Его магнитуда оценивалась также в 5,7. Эпицентр находился в 86 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.

