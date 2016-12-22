В Хабаровске возбудили дело на курившего в самолете мужчину

В аэропорту Хабаровска полицейские задержали мужчину за курение в самолете, прилетевшем из Магадана. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники полиции задержали 54-летнего жителя Новосибирской области.
Правоохранители доставили его в дежурную часть, где в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.24 КоАП России.
В сентябре Пермский краевой суд подтвердил решение о взыскании с пассажира, закурившего на борту одного из самолетов авиакомпании «Победа», более 250 тыс. руб.
В суде отметили, что в такую сумму «Победа» оценила свой ущерб, возникший из-за того, что самолет, следовавший по маршруту Москва — Назрань, пришлось экстренно посадить в аэропорту Волгограда. В результате рейс был задержан на 89 минут.