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«Победа» добилась взыскания ₽250 тыс. с закурившего на борту пассажира
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«Победа» добилась взыскания ₽250 тыс. с закурившего на борту пассажира
Общество, 12:33
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«Победа» добилась взыскания ₽250 тыс. с закурившего на борту пассажира
Решение о взыскании с пассажира, из-за действий которого авиакомпании «Победа» пришлось экстренно посадить самолет, принял Пермский краевой суд
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Пермский краевой суд подтвердил решение о взыскании с пассажира, закурившего на борту одного из самолетов авиакомпании «Победа», более 250 тыс. руб. В сообщении суда отмечается, что в такую сумму «Победа» оценила свой ущерб, возникший из-за того, что самолет, следовавший по маршруту Москва — Назрань, пришлось экстренно посадить в аэропорту Волгограда. В результате рейс был задержан на 89 минут.

При этом представитель ответчика утверждал в суде, что действия закурившего в туалете пассажира не создавали реальной опасности. По его словам, решение о внеплановой посадке было необоснованным, а потому компания сама виновата в понесенных расходах.

Тем не менее Пермский краевой суд счел действия командира воздушного судна, принявшего решение о посадке, правильными.

«Проанализировав ситуацию, командир пришел к выводу о том, что создавшаяся ситуация могла окончательно выйти из-под контроля. В туалете воздушного судна находились легковоспламеняющиеся предметы, такие как бумага и пластик, возгорание которых могло привести к разгерметизации воздушного судна, нарушению функционирования органов управления воздушного судна и его электроники, и в итоге — к гибели воздушного судна и находящихся в нем людей», — отмечается в сообщении суда.

​В июле 2017 года авиакомпания «Победа» объявила о решении ужесточить меры по борьбе с курением в самолетах.

«Теперь в случае обнаружения курильщика самолет авиакомпании будет выполнять вынужденную посадку в ближайшем доступном аэропорту, нарушитель будет сниматься с борта сотрудниками полиции. Расходы за вынужденную посадку будут взыскиваться с нарушителей», — говорилось тогда в сообщении компании.

​В 2018 году суды удовлетворили сразу несколько исков «Победы» о взыскании крупных сумм с курильщиков. В частности, в мае 2018 году Ленинский районный суд Махачкалы взыскал с пассажира, из-за которого в том же Волгограде пришлось посадить самолет, следовавший из столицы Дагестана в Москву, более 258 тыс. руб.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Победа» , борьба с курением
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