«Роскосмос» объявит конкурс на выбор названий для новых ракет

«Роскосмос» намерен объявить конкурс, в котором можно будет выбрать название для перспективных российских ракет-носителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Роскосмос» планирует объявить такой конкурс. Однако на данный момент никто еще никаких названий не предлагал. Сейчас условия конкурса только определяются», — уточнили в компании.

В «Роскосмосе» отметили, что в конкурсе, вероятнее всего, можно будет принять участие в переименовании ракеты «Союз-5».

В свою очередь два источника «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли заявили, что госкорпорация планирует переименовать ракету-носитель среднего класса «Союз-5».

«Рассматривается возможность переименования ракеты-носителя «Союз-5» в честь реки Иртыш. Необходимые документы по переименованию подготовлены, но пока не подписаны», — заявил один из источников. При этом второй подтвердил эту информацию.