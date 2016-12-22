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УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге
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УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге
Общество, 20:57
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УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Едином миграционном центре на улице Красного Текстильщика, 15, проводились оперативно-следственные действия, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по региону.

«Подтверждаем участие наших сотрудников в проходивших там оперативно-следственных действиях, сотрудники осуществляли оперативное сопровождение в рамках исполнения поручения Следственного комитета», — сказали в пресс-службе. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.

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«Фонтанка» утверждает, что обыск проводили оперативники служб экономической безопасности (СЭБ) и защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом (СЗКСиБТ). Мероприятия проходили в рамках уголовного дела по ст. 205.5 УК (организация террористической деятельности), которое было возбуждено летом этого года, отмечает издание. «Фонтанка» также пишет, что благодаря обыску оперативникам удалось проверить, как соблюдается процедура сдачи экзамена по русскому языку иностранцами.

Теги: УФСБ , обыск , мигранты
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