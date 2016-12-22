Пограничники не стали сажать пассажира без визы на рейс «Победы» в ФРГ

Самолет авиакомпании «Победа», вылет которого был задержан из-за пограничников с пассажиром без визы, вылетел из Москвы. Об этом РБК сообщил представитель компании.
«Самолет вылетел в Лейпциг с задержкой в 1 час и 40 минут, после того как сотрудники пограничной службы вывели из самолета гражданина Монголии, которого раньше планировали отправить рейсом «Победы» в Лейпциг без билета и шенгенской визы», — сказал представитель компании.
Самолет не смог вовремя вылететь из Внуково из-за того, что пограничники потребовали посадить на рейс гражданина Монголии без билета и визы. Мужчина два дня назад вылетел в Стамбул, но оттуда его выдворили «по непонятным причинам».
Как отмечал источник «РИА Новости» в хендлинговой компании аэропорта, погранслужба предлагала «хоть сутки стоять в Москве, но непременно вывезти в Лейпциг человека».