Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник Виктору Цою

Власти Санкт-Петербурга выдали разрешение на установку памятника музыканту Виктору Цою на юго-западе города. Об этом говорится в сообщении государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Монумент установят в Кировском районе города в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов. Заказчиком и производителем работ является Фонд Юрия Жорно (назван в честь петербургского предпринимателя и мецената, занимается охраной памятников истории, культуры и архитектуры).

Год назад, в ноябре 2017 года жители Кировского района обратились к властями города с просьбой не устанавливать памятник Цою на этом месте. Они обосновывали это тем, что вокруг памятника будут собираться люди, нарушающие общественный порядок. Тогда комитет по градостроительству и архитектуре Смольного (КГА) направил в адрес фонда письмо с целью выбрать новое место для установки памятника. Сам памятник к тому моменту уже был готов к установке. Изначально это планировалось сделать весной 2018 года. Место установки было обнародовано властями Санкт-Петербурга еще в 2015 году.

Место для памятника выбрано в связи с тем, что в районе проспекта Ветеранов музыкант жил и учился.