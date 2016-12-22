Кремль допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что большая пресс-конференция Владимира Путина может состояться 20 декабря, передает корреспондент РБК.

«Я не исключаю этого, когда придет время, мы сообщим», — сказал Песков.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что большая пресс-конференция Путина может состояться 20 декабря, передавал «Интерфакс». Он добавил, что 19 декабря будет последним днем пленарного заседания осенней сессии Госдумы, хотя ранее заключительное заседание планировалось провести 20-го числа. Володин отметил, что график был скорректирован, чтобы депутаты не разрывались между пленарным заседанием и желанием послушать ответы президента.

В середине ноября два источника РБК, близкие к администрации президента, рассказали, что ежегодная большая пресс-конференция Путина может состояться 20 декабря. В Кремле ориентируются именно на эту дату, и она является основной, указывали они.