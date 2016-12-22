Россельхозбанк подал иск о банкротстве якутской компании из ГК «Сумма»

Россельхозбанк подал иск в Арбитражный суд Якутии о признании банкротом ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), входящее в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова. Об этом сообщается на сайте суда.

Также суд рассмотрит в начале января заявление компании «Кинг-95» о признании ЯТЭК банкротом. РБК направил запросы представителю «Суммы» и в пресс-службу Россельхозбанка.

В сентябре управление Федеральной налоговой службы Якутии также направляло в суд иск о банкротстве ЯТЭК, но тогда заявление отправили на доработку. В августе Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Якутии о взыскании 3 млрд руб. с ЯТЭК, другой иск на 1,4 млрд руб. банк подал в столичный арбитраж.

ЯТЭК входит в группу «Сумма», основным владельцем которой является предприниматель Зиявудин Магомедов, через ООО «Инвестор» ему принадлежит 82,06%. Еще 8,53% владеет ООО «Наутилус», 7,5% — Rantecho Investments Ltd (Кипр). ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии, а также единственным предприятием, которое снабжает газом центральные регионы республики. С марта идет расследование дела Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, они обвиняются в создании преступного сообщества и крупных хищениях, ущерб по их делу оценивается в 2,5 млрд руб.