Перед «черной пятницей» хакеры создали более 400 клонов AliExpress

Интернет-мошенники создали 400 сайтов-клонов, копирующих дизайн популярного китайского маркетплейса AliExpress. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак. Мошенники также зарегистрировали похожее на официальное название интернет-магазина доменное имя. Месячная аудитория подобного сайта-клона может составлять до 200 тыс. человек, а ущерб на одного покупателя достигать десятков тысяч рублей, отмечается в сообщении Group-IB.

«Черная пятница» — глобальная распродажа, которая в этом году начнется 23 ноября. В акции участвуют как традиционные ретейлеры, так и онлайн-магазины. С 7 по 21 ноября Group-IB зафиксировала 120 тыс. публикаций с упоминанием «черной пятницы», большая часть которых была размещена в социальных сетях — 97%.

Из материалов Group-IB следует, что незадолго до «черной пятницы» 198 сайтов незаконно копировали товарные знаки и бренды известных марок. Скопированы были также изображения товаров, их описания и цены. Большая часть доменных имен этих сайтов была зарегистрирована в августе 2018 года и имела одного и того же хостинг-провайдера — ISPIRIA Networks Ltd, находящегося в Центральной Америке. Среди скопированных ресурсов — Lamoda, аптека «Ригла», Swatch и другие интернет-магазины.

Мошенники создают подобные сайты для продвижения собственных товаров и реализации контрафакта. Объем рынка контрафактной продукции в России составил более 100 млрд руб. в 2017 году — на 23% больше, чем в 2016-м, когда он был равен 81 млрд руб., говорится в материалах Group-IB. В среднем россияне тратят на контрафактную продукцию по 5,3 тыс. руб. в год, а каждый пятый поддельный товар был куплен в интернете.

Опасность также представляют фишинговые ресурсы, созданные для кражи денег и информации о логинах, паролях и банковских картах. По данным Group-IB, сейчас фиксируется 1274 фишинговых атаки в день.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях «черной пятницы».