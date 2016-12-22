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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях «черной пятницы»
Общество, 11:36
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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях «черной пятницы»

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой недобросовестных продавцов на распродажах «черной пятницы».

В ведомстве отмечают, что в соответствии с законом «О защите прав потребителей» продавец обязан доводить до клиентов всю информацию о товарах и условиях их продажи, четко сформулировать условия и цену товара по акции.

Также продавец обязан проинформировать покупателей о действующих скидках, в том числе о тех, которые можно получить по дисконтной карте, а также об условиях ее получения. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что клиент в период «черной пятницы» может вернуть или обменять товар, купленный по акции, как и любые другие товары.

«Черная пятница» проводится ежегодно в промежуток с 23 по 29 ноября, в этот день продавцы устраивают распродажи. В США в 2017 года американцы потратили $7,9 млрд только за 23 и 24 ноября, покупая товары на онлайн-распродажах.

Теги: Роспотребнадзор , «Черная пятница» , распродажа , скидки
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