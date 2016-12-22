Минц получил более $370 млн за продажу O1 Properties

Кипрская компания Riverstretch Trading & Investments Limited заплатила бизнесмену Борису Минцу $376,9 млн за покупку компании O1 Properties. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежеквартальный отчет компании.

Сделка состоялась в августе, Riverstretch приобрела 70,038% акций класса А и 58,391% акций класса B. Как указывалось в отчете, акции были переданы в зачет обязательств компании-поручителя Agdalia Holdings, одной из «дочек» O1 Group.

В отчете также говорится, что Riverstretch получила контроль над кипрской компанией Novite Holdings, которая владеет более 85% акций группы «ФГ Будущее». Группа объединяет ряд пенсионных фондов, подконтрольных Минцу, ее активы составляют $328,4 млрд.

O1 Properties владеет 12 бизнес-центрами в Москве стоимостью $3,2 млрд, чистый долг компании на конец 2017 года составлял $2,9 млрд.