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МИД обвинил Вашингтон во вмешательстве в выборы главы Интерпола
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МИД обвинил Вашингтон во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Политика, 12:54
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МИД обвинил Вашингтон во вмешательстве в выборы главы Интерпола

Вашингтон грубо вмешивался в выборы президента Интерпола, чтобы не допустить избрания на эту должность кандидата от России Александра Прокопчука. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на странице министерства в Facebook.

«По сути, давайте называть вещи своими именами, имело место грубое вмешательство во внутренние дела независимой международной организации, которая позиционирует себя как деполитизированное и сугубо профессиональное сообщество», — сказала Захарова

По ее словам, предвыборный период был отмечен «беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы», развернутой с подачи США против Прокопчука. «В антироссийском угаре Вашингтон даже отошел от своих принципиальных подходов о неразглашении предпочтений на выборах в международной организации и задействовал внешнеполитическое ведомство, открыто встал на путь недопущения избрания российского представителя», — напомнила Захарова.

Все это вредит репутации Интерпола, резюмировала официальный представитель МИД.

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Накануне, 21 ноября, члены генассамблеи Интерпола избрали новым президентом представителя Южной Кореи. Россиянин Александр Прокопчук, которого за четыре дня до выборов The Times называла фаворитом на эту должность, нужного количества голосов не получил.

За день до выборов американский госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон поддерживаtт кандидатуру Ким Чен Яна, а группа американских сенаторов выступила с открытым письмом, в котором попросила администрацию президента США повлиять на членов генеральной ассамблеи Интерпола, чтобы не допустить избрания россиянина на пост главы организации. Самих членов генассамблеи Интерпола сенаторы призвали голосовать против Прокопчука.

Теги: Мария Захарова , Интерпол
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