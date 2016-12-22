Власти назвали возможные сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»

Минкомсвязи может переехать в одну из башен делового центра «Москва-Сити» в первом квартале 2019 года, организацией переезда занимается Минэкономразвития. Об этом ТАСС сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.

«Сейчас говорят, что в районе Нового года начнем переезжать. Этот процесс не за два дня пройдет, а займет какое-то время», — сказал Носков.

В феврале Николай Никифоров, занимавший тогда пост министра связи и массовых коммуникаций, отмечал, что ведомство переедет в «Москва-Сити» в период с мая по сентябрь 2018 года. Однако позднее сроки переезда сдвинулись.

Летом 2017 года Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минстрой и Минпромторг попросили премьер-министра Дмитрия Медведева организовать переезд министерств в «Москва-Сити». Ведомства предложили создать единый правительственный комплекс в деловом центре, чтобы «повысить эффективность работы органов государственной власти» и «улучшить работу с гражданами».

Глава кабмина поручил министру экономического развития Максиму Орешкину, главе Минфина Антону Силуанову и занимавшему пост первого зампреда правительства Игорю Шувалову проработать этот вопрос. По словам Орешкина, переезд Минэкономразвития позволит министерству сэкономить около 500 млн руб. В декабре 2017 года Bloomberg узнало, что в «Москва-Сити» также может переехать Центробанк.