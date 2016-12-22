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В Калининграде завели дело на врача роддома из-за отказа ввести лекарство
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В Калининграде завели дело на врача роддома из-за отказа ввести лекарство
Общество, 14:54
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В Калининграде завели дело на врача роддома из-за отказа ввести лекарство

В Калининградской области следователи возбудили дело против и.о. главного врача родильного дома, которая отказалась ввести новорожденному дорогостоящее лекарство. Об этом сообщается на сайте управления СК по области.

По данным следствия, 6 ноября женщина родила мальчика, которому потребовался дорогостоящий препарат для поддержания жизнедеятельности. Однако подозреваемая «дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил». Она мотивировала свое решение высокой стоимостью лекарства и ухудшением показателей статистики.

В результате в этот же день ребенок умер в роддоме. И.о. главврача поручила подчиненному внести в историю родов ложные данные о том, что мальчик родился мертвым. Против врача возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Женщину задержали и допросили, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. Следователи изъяли документацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Теги: Калининградская область , роддом , уголовное дело
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