В подмосковном Видном застрелили бизнесмена

В городе Видном при нападении погиб 36-летний предприниматель, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Московской области.

Дело завели по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). По предварительным данным, неизвестный расстрелял машину, в которой находился предприниматель, из 9-миллиметрового пистолета и скрылся. Мужчина получил ранения, его доставили в больницу, где он скончался. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы и одна пуля, в водительской и левой пассажирской двери обнаружены семь сквозных повреждений.

Причины убийства устанавливаются, полиция разыскивает стрелка.

В начале ноября стало известно, что в Москве расстреляли автомобиль бизнесмена Олега Бурлакова. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 (хулиганство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия). По оценке Forbes, Олег Бурлаков занимает 158-е место в списке «200 богатейших бизнесменов России», его состояние оценивается в $650 млн.